Serie B - Il Bari domina in 10 e vince 4-1: terzo posto confermato e -3 dal secondo posto, la prossima sarà scontro diretto

Calcio - Il Bari della famiglia De Laurentiis da neopromossa continua a vincere e convincere. Battuto il Modena 4-1 nell'ultimo turno di Serie B giocato oggi con un giocatore anche in meno per espulsione. Ora il terzo posto è confermato e il secondo è a soli 3 punti dalla Reggina, prossima partita che si giocherà sabato 17 per lo scontro diretto.