Serie A, ufficializzata la partenza: scartate le ipotesi anticipo e playoff

Notizie Calcio - E' confermato: la Serie A 2020/21 partirà il prossimo 19 settembre e si chiuderà il 23 maggio. L'ufficialità è giunta nella giornata di ieri da parte del Consiglio Federale.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola racconta alcuna retroscena in merito:

Il presidente Gravina ha aspettato sino all’ultimo, sperando in un ripensamento della Lega calcio che non c’è stato. La Figc chiedeva di anticipare la fine del torneo di una settimana per dare a Mancini il tempo di preparare nel migliore dei modi l’Europeo rinviato alla prossima estate. E anche per questo aveva nuovamente avanzato l’ipotesi playoff, rigettata dai presidenti.