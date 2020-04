Serie A, tre fasi per la ripresa ipotizzate dalla commissione scientifica: squadre nei ritiri a fine aprile

Ultime calcio - Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che dovrebbe essere approvato domani dal Presidente del Consiglio Conte prevederà il lockdown fino al 4 maggio. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giocatori di Serie A potrebbero entrare nei ritiri già nel mese di aprile per effettuare i test e gli esami medici. Si lavora sull'ipotesi di far rientrare i calciatori di Serie A in ritiro già nel mese di aprile, per la cosiddétta "fase 1" della ripartenza ipotizzata dalla commissione medico scientifica. La fase 1 prevede la convocazione dei calciatori e i i test medici, la fase 2 il lavoro a piccoli gruppi, la fase 3 il lavoro di tutta la squadra.