Serie A, Repubblica: gli allenamenti potrebbero riprendere dopo Pasqua, ecco la possibile tabella di marcia

Ultime notizie calcio. L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione in Serie A, al momento bloccata dall'emergenza Coronavirus. Sembra difficile che il campionato prossa riprartire ad aprile, discorso diverso per gli allenamenti:

"La Lega ha studiato un piano che prevede appunto il ritorno in campo per il 2 maggio (lo spazio ci sarebbe sino a fine giugno per giocare anche in Coppa), e la ripresa degli allenamenti dopo Pasqua, prima non è possibile: ma in due settimane i giocatori potrebbero tornare in forma".