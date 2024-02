Serie A, medie voto allenatori dopo 26 giornate: per Calzona una sola gara, Sarri poco distante

Primo posto, davanti a Simone Inzaghi per Davide Nicola che sta facendo bene alla guida dell'Empoli con un 6.92 di media che racconta di come sia cambiato l'Empoli sotto la sua guida. Simone Inzaghi si deve accontentare del secondo posto con un 6.90 mentre per Calzona, una sola gara all'attivo, penultimo posto con 5,50.

Media voto allenatori

6.92 NICOLA (Empoli, dalla 21ª giornata)

6.90 INZAGHI (Inter)

6.75 DE ROSSI (Roma, dalla 21ª giornata)

6.48 THIAGO MOTTA (Bologna)

6.44 GASPERINI (Atalanta)

6.27 ALLEGRI (Juventus)

6,25 GILARDINO (Genoa)

6,17 PALLADINO (Monza)

6,15 BARONI (Hellas Verona)

6,15 PIOLI (Milan)

6,12 ITALIANO (Fiorentina)

6,10 D'AVERSA (Lecce)

6,04 JURIC (Torino)

6,02 DI FRANCESCO (Frosinone)

6,00 CIOFFI (Udinese, dalla 10ª giornata)

5,98 RANIERI (Cagliari)

5,86 SARRI (Lazio)

5,84 DIONISI (Sassuolo)

5,50 CALZONA (Napoli, dalla 26ª giornata)

4,00 LIVERANI (Salernitana, dalla 25ª giornata)