Serie A - L'AIA ha diramato da pochi minuti arbitri, assistenti e VAR per le quattro partite in programma per domani. Questo il dettaglio:

Genoa-Parma: Giacomelli

Costanzo-Santoro

IV: Giua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ranghetti

Hellas Verona-Napoli: Pasqua

Tolfo-Prenna

IV: Prontera

VAR: Mariani

AVAR: Paganessi

SPAL-Cagliari: Abisso

Passeri-Baccini

IV: Marinelli

VAR: Pairetto

AVAR: Cecconi

Torino-Udinese: Maresca

Carbone-Gori

IV: Sozza

VAR: Guida

AVAR: Tegoni