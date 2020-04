Serie A, il premier Conte annuncia: "Vietata la ripresa degli allenamenti"

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa questa sera, in collegamento da Palazzo Chigi, per informare la cittadinanza italiana degli ultimi aggiornamenti relativi alla lotta al Covid-19. Conte ha annunciato la proroga delle misure di quarantena fino al 13 aprile 2020, facendo già presagire un ulteriore slittamento futuro.

Conte: vietati gli allenamenti in Serie A

Tra gli argomenti trattati, anche quello relativo al campionato di calcio di Serie A. Il premier ha chiarito i numerosi rumors relativi alla ripresa dei campionati sportivi: "Sospendiamo le sedute di allenamento onde evitare che delle società sportive possano pretendere l'esecuzione degli allenamenti da parte dei propri atleti. Non sono più consentite sedute di allenamento collettive negli impianti delle società sportive". Il riferimento è chiaramente rivolto a quei club di Serie A, come la Lazio, che da giorni stavano spingendo per tornare ad allenarsi in vista della ripresa del campionato.