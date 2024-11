Serie A, domani c'è Genoa-Como: ecco perché la 12° giornata comincia già giovedì

La 12° giornata di Serie A comincerà ufficialmente domani e non venerdì come invece imporrebbe un canonico turno di campionato. E invece si comincia già di giovedì con la sfida del Ferraris tra Genoa e Como delle ore 20:45. Ma, di preciso, perché si gioca di giovedì, con peraltro le partite delle coppe europee in corso di svolgimento (e ben tre squadre di Serie A che giocheranno in contemporanea)?

Il motivo è extra-calcio e riporta al mondo delle macchine da corsa. E al rally. Sì, perché questo fine settimana Genova sarà teatro del consueto Rally della Lanterna, l'ultimo atto della Coppa Italia Rally, arrivato alla sua 40esima edizione. Un appuntamento molto atteso e che genera grande adesione, considerando che ai nastri di partenza si presenteranno più di 170 auto e che il tracciato si sviluppa nel cuore del capoluogo ligure.

Per le due squadre, che hanno giocato entrambe lunedì alle ore 20:45, ci sarà in buona sostanza da affrontare un nuovo turno infrasettimanale, dovendo tornare in campo a poco più di 72 ore di distanza dall'ultimo incontro, e fermandosi così in netto anticipo rispetto a tutte le altre squadre del massimo campionato italiano. Priorità al Rally della Lanterna rispetto alla sfida tra Genoa e Como, per queste ultime ci sarà quindi da adattarsi. A riportarlo è TMW.