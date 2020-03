Serie A a porte chiuse, il ministro Spadafora chiede la trasmissione in chiaro: si attende la risposta della Lega e di Sky [FOTO]

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha inviato al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e per conoscenza al Presidente della Lega Calcio Seria A, Paolo Dal Pino, una lettera per chiedere di valutare le eventuali condizioni per trasmettere in chiaro le competizioni di Serie A almeno della prossima giornata di campionato. Ci sarebbe il placet da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si attende la risposta della Lega Calcio Serie A e di Sky.

