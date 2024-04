"Sei meglio di Raspadori!" La risposta di Dries Mertens ai tifosi a Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - "Sei meglio di Raspadori!", è una delle tante frasi che ieri, a Posillipo, alcuni tifosi hanno rivolto a Dries Mertens. L'attaccante belga, tornato in città per godersi una giornata relax in spiaggia e per andare a salutare i suoi ex compagni a Castel Volturno, è stato disponibilissimo con i tanti tifosi che l'hanno atteso all'esterno di Palazzo Donn'Anna.

L'attaccante belga andò via alla scadenza di contratto e fu sostituito proprio da Giacomo Raspadori, nella stagione che ha portato allo scudetto, con gol-vittoria cruciali proprio di Jack, come con Spezia e Juventus. Insomma, un'affermazione ingenerosa ma che nasconde la voglia di quei tifosi che vorrebbero ancora Dries Mertens nel mondo Napoli.

E proprio Dries Mertens, tornato a godersi l'aria di casa di Posillipo, dove ha ancora la sua villa con vista Vesuvio, ha voluto spazzare via tutte le polemiche: "No, è forte, è forte!", ha risposto così il belga ai tifosi.