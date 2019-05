Scontro tra Higuain e David Luiz, Sarri deluso dall'argentino: si aspettava un atteggiamento diverso dopo averci messo la faccia

Hanno fatto il giro del web le immagini dello scontro verbale in allenamento tra David Luiz e Gonzalo Higuain alla vigilia della finale di Europa League di domani. In particolar modo ha lasciato tutti di stucco la reazione di Maurizio che ha lasciato a dir poco contrariato il campo d'allenamento lanciando per aria il suo cappellino. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo portale, infatti, il tecnico toscano, che per l'argentino ci ha messo la faccia spingendo il Chelsea a comprarlo nonostante il rendimento deludente dei primi sei mesi al Milan, si sarebbe aspettato un comportamento differente dal bomber ex Napoli. Ancor di più alla vigilia di una partita così importante e sentita.