Scontri Spezia Napoli, Digos al lavoro per individuare responsabili: scatta la caccia al filmato

Scontri Spezia Napoli - Inizia la caccia ai responsabili da parte delle forze dell'ordine.

Come riportato da La Città della Spezia, non mancheranno di avere strascichi investigativi le intemperanze avvenute prima, durante e dopo Spezia-Napoli, valida per l’ultima giornata della serie A 21/22.

La Digos della Questura della Spezia acquisirà i filmati dell’impianto di videosorveglianza in alta definizione dello stadio “Alberto Picco” per tentare di identificare i tifosi che, a partire dal decimo minuti del primo tempo, hanno interrotto il match con un’invasione di campo.