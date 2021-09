Scontri Leicester-Napoli, 12 i napoletani arrestati. In giornata verranno visionati altri filmati: possibili altri provvedimenti

E’ pesante il bilancio degli incidenti avvenuti ieri sera al termine della partita all’interno e all’esterno del King Powers. Secondo quanto riportato stamattina dal quotidiano Leicester Mercury, sono 12 i tifosi del Napoli arrestati dalla polizia inglese. I fatti si sono svolti all’interno dell’impianto al termine della partita quando si è scatenato un lancio di bottiglie. Ancora da capire però, se a iniziare siano stati i tifosi napoletani o quelli del Leicester.

Resta il fatto che per evitare ulteriori problemi e che le tifoserie venissero in qualche modo a contatto, gli steward hanno provato a respingere i sostenitori del Napoli. Ne è nata una rissa, soprattutto quando gli addetti alla sicurezza hanno tentato di bloccare alcuni particolarmente esagitati. A quel punto gli altri supporter partenopei sono andati all’assalto per liberare i tifosi fermati dagli steward. Scontri che sono durati qualche minuto perché i sostenitori del Napoli si sono finalmente calmati una volta rientrati nel loro gruppo quelli che erano stati bloccati.