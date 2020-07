Ultime notizie calcio Napoli - Aveva fatto sorridere tutti la confessione di un piccolo tifoso del Napoli al termine della partita persa in casa l'anno scorso contro l'Atalanta per 1-2. Il supporter, infatti, in diretta a TV Luna, aveva svelato una scommessa fatta con il padre. Quest'ultimo avrebbe dovuto comprargli un cane al primo gol di Elseid Hysaj. Starà al genitore, ora, mantenere la promessa dal momento che contro il Sassuolo il terzino partenopeo ha trovato la prima gioia in Serie A.