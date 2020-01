Sciopero ultras Napoli, possibile apertura del club azzurro: stop alle multe in caso di cambio posto! [ESCLUSIVA]

Ultime notizie calcio Napoli - Tiene ancora banco, con toni spesso a dir poco incandescenti, la questione relativa alla diatriba tra i gruppi ultras e la SSC Napoli. Lo sciopero del tifo organizzato, infatti, va avanti ormai da diverse settimane ma a quanto pare potrebbe arrivare a stretto giro una schiarita in grado di cambiare in maniera importante e rapida il quadro della situazione. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, infatti, sarebbe arrivata una apertura della società, che starebbe prendendo in considerazione la possibilità di non multare, nelle due Curve, coloro i quali andranno ad occupare posti differenti da quelli loro assegnati sui tagliandi a partire dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio. Al momento si tratta di una ipotesi ma quel che è certo è che i dirigenti azzurri in quel di Castel Volturno stanno seriamente valutando di fare questo segnale distensivo nei confronti del tifo organizzato nel tentativo di ricompattare l'ambiente in vista di questa seconda parte di stagione che è fondamentale per il futuro del club azzurro. A queste condizioni, infatti, i gruppi potrebbero decidere di interrompere lo sciopero e di tornare ad occupare le gradinate dell'impianto di Fuorigrotta. L'obiettivo, infatti, è quello di fare una sorta di tentativo disperato per rientrare in corsa per un posto in Champions League.

Sciopero ultras Napoli