Sarri-Juventus, Sportmediaset: mercato invadente, duro confronto tra il tecnico e la dirigenza

Ultime notizie calcio - La situazione in casa Juventus, al di là di quelli che sono i risultati comunque positivi, continua ad essere tutt'altro che serena. A quanto pare, infatti, ci sono ancora degli strascichi legati al mercato non di poco conto. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, ci sarebbe stato un duro confronto tra Maurizio Sarri e la dirigenza proprio su quelle che sono le scelte operate dal club in materia di acquisti e cessioni.

Probabile che alla base di questa tensione ci siano la rosa che risulta essere davvero troppo lunga e per niente facile da gestire ed un mercato ritenuto troppo invadente. Ed ora qualcuno, come si legge sul noto portale, già inizia a vedere degli spettri alla base di un rapporto non proprio idilliaco che si è venuto a creare tra l'allenatore ex Napoli e Chelsea e la dirigenza bianconera. Insomma, tra Sarri e la Juventus il rapporto stenta a decollare.