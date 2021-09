Sarri festeggia con 'Olimpia' la vittoria nel derby, Roma Crew commenta: "Questi sono proprio napoletani dentro" [VIDEO]

Napoli - Il collega Angelo Forgione ha appena condiviso un post in cui critica l'atteggiamento di Roma Crew durante la cronaca del derby tra i giallorossi e la Lazio. Uno dei due cronisti si fa sfuggire un commento fuori luogo definendo 'napoletani' i biancocelesti intenti a festeggiare la vittoria

IL GRAN COMPLIMENTO DEI ROMANISTI AI LAZIALI

Cronaca web del derby della Capitale di tale Roma Crew. La Roma perde. Sarri va a festeggiare sotto la Curva Nord con l'aquila Olimpia. Come se i romanisti non abbiano mai festeggiato la vittoria di un derby, lui la definisce "pagliacciata". Lei commenta così: «Vabbè, mo' sta tutto er teatrino de llà. Mamma mia, questi so' proprio napoletani dentro».

Inutile commentare le bassezze del tifo. Meglio riportare le parole di un gigante come Gigi Proietti, romano e romanista doc:

«Sono napoletanofilo. Ho un’antica e profonda venerazione per Napoli e per la sua cultura. E che dire della lingua, che avrei voluto imparare alla perfezione, cosa però impossibile».

E poi Alessandro Gassman, altro romano e romanista, solo qualche giorno fa:

«Napoli è oggi il motore culturale del Paese, parlando di cinema, teatro, letteratura. Orgoglioso di averla vissuta».

Ai laziali che si sono offesi per il gran complimento della romanista risparmio i tributi alla napoletanità di qualche grande artista di fede biancoceleste.