Ansa- Juventus, Sarri incontra Cristiano Ronaldo in Costa Azzurra!

Juventus, incontro avvenuto tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Si è svolto in Costa Azzurra, e non in Grecia, il tanto atteso incontro tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Come riportato da alcuni media, il campione portoghese, attualmente in vacanza sul suo yacht a Villefranche, ha incontrato il nuovo allenatore bianconero accompagnato da Fabio Paratici: una riunione conoscitiva in cui l'allenatore ex Napoli ha espresso le sue opinioni sul gioco che intende dare alla Juventus e di cui Cristiano Ronaldo sarà il perno offensivo.