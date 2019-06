San Paolo, proseguono i lavori a ritmo serrato: i distinti superiori iniziano a riempirsi con i nuovi sediolini [FOTO]

Ultime notizie Napoli calcio. Proseguono senza sosta i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Nonostante il caldo torrido che ha colpito la città partenopea in questi giorni, si continua a lavorare a ritmo serrato per ultimare tutte le modifiche dell'impianto di Fuorigrotta in vista dell'inizio delle Universiadi il 3 luglio.

San Paolo, ecco i primi sediolini nei distinti superiori

Terminata la posatura dei nuovi sediolini in tutto l'anello inferiore, gli operai hanno iniziato le operazioni di impermeabilizzazione e sostituzione delle sedute anche nell'anello superiore. Come testimonia la foto in allegato, anche i distinti cominciano a prendere forma con la nuova colorazione multicolor (a prevalenza azzurra).

Clicca sul file in allegato per visualizzare a foto