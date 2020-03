Sputa contro un vigile a San Giorgio a Cremano: agente in quarantena a rischio Coronavirus

Ultime notizie Napoli - Episodio vergognoso a San Giorgio a Cremano. Una donna, in giro senza validi motivi, fermata da un'agente della polizia municipale per controllare l'autocertificazione, ha aggredito la vigilessa e le ha rivolto uno sputo che ha colpito quest'ultima al volto. Un episodio incommentabile visto il rischio di contagio da Coronavirus. A raccontarlo è il portale online de Il Giornale. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Di tutta risposta la donna ha prima aggredito l’agente della polizia municipale e poi le ha sputato sul viso. Una scena agghiacciante che si è svolta davanti a diversi testimoni. La vigilessa ha denunciato chi l’ha aggredita per resistenza a pubblico ufficiale, ma adesso dovrà rimanere in quarantena presso la propria abitazione per 14 giorni, per scongiurare un possibile contagio. Non si è a conoscenza se la donna fermata abbia il Coronavirus, ma nel dubbio l’agente della polizia municipale dovrà restare in isolamento lontana dai propri familiari".