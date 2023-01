Grazie al nostro inviato Marco Lombardi, ecco le immagini che arrivano da Genova: i tifosi napoletani lasciano lo stadio Marassi dopo la splendida vittoria di stasera. Sampdoria 0, Napoli 2. Tre punti importantissimi in chiave scudetto e grande entusiasmo tra i tifosi partenopei in trasferta, che stasera hanno cantato per tutta la partita.

Guarda il video in allegato.