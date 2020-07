Ultime calcio - Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha annunciato ai microfoni di Sky:

Ferrero

"Ranieri aveva già un contratto in caso di salvezza e starà con noi un altro anno. Siamo al lavoro per verificare che ci sia la possibilità di prolungarlo ulteriormente di un anno. Spalmare i contratto? Non mi piace questo termine. Ci sederemo a un tavolo per trovare la soluzione migliore per la nostra amata Sampdoria".