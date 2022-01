Salernitana, sale a nove il numero dei contagiati: così salterebbe il derby col Napoli!

Ultime notizie calcio Napoli - Situazione sempre più delicata in casa Salernitana: il numero dei positivi, infatti, è salito a nove nel gruppo squadra allenato da Stefano Colantuono e, a meno che qualcuno non dovesse negativizzarsi, allora in tal caso salterebbe il derby contro il Napoli. Di seguito la nota pubblicata dal club granata:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove".