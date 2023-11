Rudi Garcia vola a Nizza! Lascia Napoli e torna dalla sua famiglia in Francia | FOTO

Rudi Garcia lascia Napoli e vola a Nizza! L'allenatore francese ormai ad un passo dall'esonero è partito questa mattina dall'Aeroporto di Capodichino, con un volo EasyJet diretto a Nizza, in Francia, dove si riunirà alla sua famiglia in attesa della comunicazione ufficiale sul suo esonero. Il suo volo EJU 04189 Napoli-Nizza, inizialmente previsto alle 10:10, è poi partito in ritardo di un'ora.

Gli allenamenti del Napoli dovrebbero riprendere tra domani e dopodomani, ma al momento sembra quasi certo che non sarà Garcia a dirigere la squadra a Castel Volturno, in attesa che venga nominato un nuovo allenatore.

