Festa scudetto Milan rovinata, rubata la medaglia di Pioli: "Restituitemela per favore!"

La festa per lo scudetto vinto dal Milan non è stata rovinata del tutto, ma c'è da dire che l'episodio occorso al mistr Stefano Pioli è assolutamente sgradevole. Al tecnico rossonero Stefano Pioli è infatti stata rubata la medaglia ricevuta durante la premiazione. "Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l'unica che ho".

Prima della premiazione dei rossoneri, Ibrahimovic aveva innaffiato di prosecco Pioli, poi si era acceso un sigaro. "Non mi sono mai sentito così bene - aveva detto poco prima del fattaccio Pioli - io mi conosco e so quanto è importante sentirmi apprezzato come mi sono sentito nell'ambiente Milan.

"E questo mi ha permesso di fare quello che ho fatto e ai miei giocatori di darmi il cuore e la testa. Siamo un squadra di fenomeni, non abbiamo mai mollato. Ci abbiamo creduto sempre e siamo stati più continui dell'Inter". Restituite quella medaglia a Pioli, se l'è meritata.