Ultime notizie calcio Napoli - Marco Russo, giornalista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La posizione del Napoli è che Rrahmani, Zielinski e Lobotka sono arruolabili nonostante il provvedimento di quarantena. Nel caso in cui non dovesse essere così andrebbero incontro ad una sanzione amministrativa come tutti gli altri".