Juventus-Napoli - Rrahmani tra i tamponi dubbi, ma il kosovaro è risultato negativo all'ultimo test

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l'ultimo tampone di Rrahmani è risultato negativo.

Rrahmani con la maglia del Napoli

L'esito degli ultimi tamponi del kosovaro erano stati ritenuti dubbi ed era stato necessario effettuarne un altro che avrebbe dato esito negativo.

Rrahmani, comunque, insieme a Zielinski e Lobotka, non ha ancora ricevuto la terza dose e secondo l'ASL 2 di Napoli non potrebbe giocare ma stare in quarantena.

Nonostante ciò, le ultime indiscrezioni, affermano che il Napoli sia intenzionato a schierarli contro la Juventus.