Accostato al Napoli, il "polpo" Rrahmani è il migliore in Serie A per palloni recuperati: il dato

Ultime notizie Napoli calcio. "Il polpo Rrahmani è il calciatore della SerieATIM che ha recuperato più palloni: 240". Questo il post che si legge sul canale Instagram della Serie A dove è stata pubblicata la foto del difensore dell'Hellas Verona che piace tanto al Napoli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Rrahmani

Rrahmani-Napoli, idea per giugno

Il centrale degli scaligeri piace tanto agli azzurri in vista del prossimo anno. Al momento, secondo già quanto raccontato da CalcioNapoli24.it, il calciatore ha come priorità quella di restare al Verona fino al termine della stagione per poi decidere il nuovo club. Con l'Hellas il Napoli continua a discutere anche del centrocampista Sofyan Amrabat.