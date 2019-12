Calciomercato Napoli - Amir Rrahmani, difensore centrale del Verona, è da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il classe '94, può giocare anche sull'esterno ma in questi primi mesi in gialloblu ha impressionato al fianco di Kumbulla (anche lui entrato nei radar azzurri).

Rrahmani-Napoli, le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, da parte del kosovaro c'è gradimento all'ipotesi di vestire la maglia azzurra, che potrebbe essere preferita fra tante. Spagna, Inghilterra, Germania: il rendimento di Amir Rrahmani ha impressionato non solo il Napoli, ma gli addetti ai lavori di mezzo continente e sono tutti a lavoro per concludere l'affare. Sarà una corsa contro il tempo: benché infatti, il ragazzo abbia in testa di concludere la stagione con gli scaligeri, contribuendo come fatto finora (16 presenze su 16 in Serie A) alla permanenza della squadra nel massimo campionato, il club che vorrà aggiudicarselo dovrà bruciare la folta concorrenza, trovando già un accordo in vista di giugno.

Amir Rrahmani

Tale ipotesi sembra al momento la più verosimile, resta da capire quanto sia forta la volontà del Napoli di aggiudicarselo: per Setti la base d'asta è fissata a 12 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA