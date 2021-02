Napoli Calcio - Andrea Pirlo ha protestato per il rigore concesso al Napoli dopo la manata di Giorgio Chiellini ad Amir Rrahmani. Con l'intervento del VAR Doveri ha assegnato il calcio di rigore, ma secondo il diretto interessato non era così: "Dai Rrahmani alzati, non fare il buffone", la provocazione del difensore a quello azzurro dopo avergli messo la mano sul volto.

