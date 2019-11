RPN - Colloquio Giuntoli-Insigne, società e calciatori cercano la conciliazione: l'arbitrato potrebbe essere annullato

Ultimissime notizie Napoli - Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, c'è una nuova, importante, ipotesi sulla questione multe-ammutinamento in casa Napoli: ieri, oltre che con Allan, il DS Giuntoli ha avuto un lungo colloquio anche con Lorenzo Insigne, esortando il capitano ad essere sempre più il trascinatore della squadra. Inoltre, il direttore sportivo ha lanciato un segnale arrivato dalla proprietà : con Insigne ci sarà , nella giornata di venerdì, il colloquio che potrebbe portare, attraverso diverse strade (ad esempio con un aumento dei premi Champions-campionato, oppure in via conciliativa) all'annullamento dell'arbitrato. Le multe sono arrivate, ma fino alla prima udienza, se entrambe le parti sono d'accordo, è possibile sospendere l'arbitrato ed è la soluzione alla quale potrebbero pervenire società e calciatori. Gli stessi calciatori, per il momento, hanno sospeso l'attività dei loro legali in merito alla costituzione di memorie difensive per gli arbitrati dopo la volontà di De Laurentiis di incontrare la squadra nella giornata di venerdì.

Â