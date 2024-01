Rosso diretto a Milik, l'ex arbitro Calvarese: "Ecco i motivi della decisione"

Notizie Calcio - Cartellino rosso diretto ieri ad Arkadiurz Milik al 18esimo di Juventus-Empoli. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, sulle colonne di TuttoSport, spiega i motivi della sanzione severa: “La velocità, l’attitudine e il punto di contatto (sopra alla caviglia dell’avversario) configurano la fattispecie del “serious foul play” (grave fallo di gioco), e giustificano il cambio di decisione da giallo a rosso dopo l’On Field Review. Peraltro il polacco non tocca neanche il pallone; peccato per l’arbitro non aver colto la dinamica dal campo, ma in quel momento era piuttosto distante, intento a controllare la dinamica di gioco a centrocampo. Un classico caso in cui l’attaccante si allunga il pallone e, non essendo abituato a difendere, commette questo tipo di fallo".