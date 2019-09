Romano a CN24: "Il Napoli è la vera anti Juve, l'Inter ha qualcosa ancora da migliorare. Futuro? Aspetto la chiamata giusta"

Ultimissime calcio Napoli. La sua stagione è stata positiva. Alla Casertana, in prestito dal Napoli, Antonio Romano ha messo insieme 30 presenze in tutto, nella complicata stagione di serie C del suo club. Un gol anche tra campionato e coppa con un totale di 2050 minuti giocati. Però, a fine stagione, il club azzurro ha deciso di non rinnovargli il contratto e, in questo momento, il centrocampista è in cerca di squadra. Lo abbiamo raggiunto e queste sono le sue dichiarazioni:

Il calciomercato è terminato, il Napoli si è mosso bene con l'arrivo ultimo di Llorente, ma ancor prima con Di Lorenzo, Manolas, Elmas e soprattutto Lozano

"Quello del Napoli è stato un buon mercato. Sono arrivati calciatori forti che, alla lunga, sapranno venire fuori e dire la loro, aiutando la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Elmas mi piace molto, ha movimenti e caratteristiche già da veterano, si è visto sin da subito".

La Juventus, allo Stadium è arrivata una immeritata sconfitta

"Il Napoli ha fatto bene sul 3-3 a rallentare, i calciatori erano stremati dopo lo sforzo per raggiungere il pareggio. La squadra ha giocato uno strepitoso secondo tempo. La squadra di Sarri ha giocato un grande primo tempo, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter mettere a segno 3 gol contro tutti e ovunque".

Anti-Juve, il Napoli e sempre lì?

"Il Napoli è la vera anti Juve, ma credo che sia sullo stesso livello dell'Inter. Una squadra che si è rinforzata tanto, ma che ancora non è entrata a pieno negli schemi imposti da Conte".

Perchè il Napoli ha deciso di lasciarti andare dopo l'esperienza a Caserta?

"Sono stato a Caserta, ancora prima a Carpi. Il Napoli, però, nonostante la buona stagione, ha deciso di lasciarmi andare anche per l'età. Sono stato 7 anni in azzurro. Avevo un'opzione in caso di B, ma con la Casertana, pur avevdo una rosa importante, non siamo riusciti a raggiungere questo traguardo".

Quale sarà il tuo futuro?

"Ho avuto qualche contatto con club di serie C ma non mi hanno convinto. Sono fiducioso e sto aspettando la chiamata giusta. Ora sono senza contratto. Mi alleno tutti i giorni e sono pronto all'occorrenza, attendo solo la giusta chiamata".

RIPRODUZIONE RISERVATA