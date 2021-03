Napoli - Ecco i convocati della Roma per la sfida di questa sera contro il Napoli. Poche sorprese nell'elenco giallorosso: out Smalling come annunciato ieri dallo stesso Fonseca ieri in conferenza stampa. Il difensore inglese si aggiunge a Veretout e Mkhitaryan, anche loro fuori causa per infortunio.