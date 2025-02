Roma Napoli 1-1: guardate la reazione dei napoletani all'Olimpico, beffa finale | VIDEO CN24

Roma-Napoli 1-1, pareggio all'ultimo minuto per la squadra di Ranieri che riesce ad evitare la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte all'Olimpico dove migliaia di tifosi napoletani hanno sostenuto la squadra nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania.



A fine partita la troupe di CalcioNapoli24 raccoglie la reazione dei tifosi napoletani all'esterno del settore ospiti per commentare insieme il risultato finale di Roma Napoli 1-1 e il Napoli primo in classifica di Serie A ma che non riesce a sfruttare il pareggio dell'Inter nel derby. Clicca su play per guardare il video: