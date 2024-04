Gol con dedica speciale per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, a segno contro il Milan per il provvisorio 1-0, dopo la rete ha mostrato una maglietta con dedica per Mattia Giani, difensore del Castefiorentino morto per un malore in campo.

Roma-Milan, la dedica a Mattia Giani

"Ciao Mattia per sempre con noi", la scritta mostrata da Gianluca Mancini il quale era parente acquisiti di Giani in quanto la sorella del calciatore della Roma è fidanzata di Elia, fratello del compianto Mattia.