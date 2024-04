Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: De Rossi con Lukaku-Dybala, Tudor senza un big

Ultime calcio - La Roma non vince e non segna in un derby da quasi due anni e quattro stracittadine. La Lazio è reduce da tre vittorie e un pareggio, tenendo sempre la rete inviolata. All'Olimpico va in scena il derby della capitale. Queste le formazioni ufficiali:

Roma Lazio formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Smalling, Kristensen, Spinazzola, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Luis Alberto, Pedro, Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor.