Spunta un nuovo nome per il mercato della Roma che sta pensando a Tommaso Baldanzi dell'Empoli per rinforzare la rosa da dare a De Rossi.

La Roma punta Baldanzi

Il club di Corsi però non apre al prestito e non ci sono stati ancora contatti tra i due club. Prima di avviare una trattativa vera e propria, la Roma dovrà comunque andare a sfoltire la rosa e chiudere alcune uscite, come rivela Sky Sport. Il calciatore è stato accostato, qualche tempo fa, anche al Napoli.

