Roma, è fatta per la cessione a Friedkin per 780mln: è record per la Serie A

Giorni febbrili in casa Roma, ad ore potrebbe consumarsi il passaggio dei giallorossi da James Pallotta a Dan Friedkin, magnate texano che secondo Gazzetta.it ha offerto per il club giallorosso ben 780 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe un record in Italia. L’Inter, dal 2013, ha vissuto ben tre cessioni. Quell’anno arrivò la cessione del 70% delle quote del club a Erick Thohir per 250 milioni di euro. Dopo cinque anni il magnate indonesiano vendette il club a Suning in due tranche: giugno 2016 (70 per cento) e ottobre 2018 (il restante 30 per cento) per una somma che si avvicina ai 200 milioni mentre il Milan è stato invece ceduto nel 2017 prima al cinese Yonghong Li e poi a Elliot. La valutazione complessiva, come scritto nel comunicato ufficiale diffuso dal club è di 740 milioni di Euro.