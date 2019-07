Roma, Diawara si presenta: "Il nostro obiettivo è la Champions, darò tutto per questa maglia"

Amadou Diawara, è stato appena presentato come nuovo giocatore della Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono abituato a giocare nel centrocampo a tre, ma mi adatto a quello che vuole il mister, per il bene della squadra. Ho tagliato le vacanze per tornare prima e conoscere velocemente i nuovi compagni. Adesso sto molto bene e penso di riuscire a stare al meglio già per l’allenamento di oggi", ha detto il nuovo centrocampista giallorosso in conferenza stampa.

"L'obiettivo minimo della Roma? Sicuramente è quello di andare in Champions League, questo è l’obiettivo minimo. Napoli e Roma sono entrambi grandi squadre, ma penso che quest’anno potremmo fare una grande stagione".

“Sono arrivato qui motivato e so che sono arrivato in una grandissima squadra, non lascerò mai niente, darò tutto per aiutare la squadra. Non sono venuto alla Roma prima perché questa è stata la volontà di Dio. Ora sono qui e sono motivato".

"Vedendo le squadre che ha allenato il mister, il centrocampo è molto importante perché vuole uscire palla al piede. Il mister mi ha chiamato direttamente ed è stata un’emozione, sono onorato di giocare con lui. Penso che sarei arrivato nonostante l’arrivo di Manolas, perché l’allenatore mi voleva, spero di ripagare la sua fiducia. Quando sono venuto all’Olimpico i tifosi mi hanno fatto veramente impressione. Io ai tifosi dico che darà il massimo per soddisfarli. Kanté è un giocatore di altissimo livello, non so se assomiglio a lui, il mio idolo è sempre stato Yaya Touré".

Infine sui giocatori che prima di lui hanno ricoperto il suo ruolo: "Nainggolan, Strootman sono giocatori scomodi da affrontare. Io sono ancora giovane e spero di dare il meglio in ogni allenamento e partita per replicarli e magari superarli".