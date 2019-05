L'A.S. Roma smentisce la notizia di Repubblica sulla possibile cessione del club: nell'articolo presente anche ADL

L'A.S. Roma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha smentito la notizia di Repubblica di stamane, relativa al passato, quando ci furono diversi interessamenti da parte di terzi ad acquistare il club giallorosso. Tra questi c'era anche Aurelio De Laurentiis. Questo il testo del comunicato stilato dalla dirigenza romanista:

"Contrariamente all’abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l'AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà".