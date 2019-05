Repubblica - Clamoroso De Laurentiis: era pronto a comprare la Roma e vendere il Napoli, aveva un'offerta concreta

Una notizia che fa da contorno alle ultime che si stanno rincorrendo da qualche giorno relative alla possibile cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. Il patron del club partenopeo, riferisce l'edizione odierna di Repubblica, già tre anni fa aveva confidato alla stessa dirigenza della Roma di aver fatto un pensierino all'acquisto della squadra giallorossa. Aveva un’offerta concreta per vendere il Napoli e sarebbe stato pronto a prendersi la squadra della Capitale.

De Laurentiis voleva vendere il Napoli e acquistare la Roma

È di questi giorni, infatti, la voce che circola a proposito di un probabile investitore per il Napoli. Molte banche, come riferito dal Sole 24 Ore, starebbero valutando il club di De Laurentiis per capire se ci possono essere evntuali acquirenti.

Quanto vale il Napoli?

Secondo uno studio di KPMG, la cifra attuale del valore del Napoli sarebbe intorno ai 569 milioni, compreso parco giocatori. In una recente intervista al Corriere dello Sport, tra l'altro, De Laurentiis ha anche dichiarato che un intermediario gli avrebbe garantito un'offerta tramite un investitore di 900 milioni di euro. Cifra a cui lui avrebbe detto no.