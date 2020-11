Ultime notizie calcio Napoli - Non arrivano certo buone notizie per Paulo Fonseca, nonostante la netta vittoria che sta portando a casa contro il Parma (giallorossi al momento avanti per 3-0). Aumenta di proporzioni l'emergenza in difesa per la Roma dal momento che, a causa di un problema muscolare, ha dovuto alzare bandiera bianca anche Ibanez, uno dei pilastri dei capitolini nella linea arretrata.