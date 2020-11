Roma, continua l'emergenza in difesa: anche Ibanez KO nella sfida al Parma! E domenica c'è il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Non arrivano certo buone notizie per Paulo Fonseca, nonostante la netta vittoria che sta portando a casa contro il Parma (giallorossi al momento avanti per 3-0). Aumenta di proporzioni l'emergenza in difesa per la Roma dal momento che, a causa di un problema muscolare, ha dovuto alzare bandiera bianca anche Ibanez, uno dei pilastri dei capitolini nella linea arretrata. Nei prossimi giorni ovviamente saranno valutate le sue condizioni ma al momento è in maniera inevitabile in dubbio in vista della partita di domenica contro il Napoli.