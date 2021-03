Ultime notizie calcio - Arrivano buone notizie in casa Roma, dopo che erano suonati dei campanelli d'allarme nel corso della sfida contro il Napoli di domenica scorsa per un fastidio al flessore della coscia destra: sono state escluse, infatti, lesioni muscolari per Edin Dzeko che, di conseguenza, sarà regolarmente a disposizione per gli impegni della sua Bosnia.