Robinho condannato a 9 anni, ecco le motivazioni della sentenza: "Stupro brutale"

Ultime calcio - La Corte d’Appello di Milano ha reso note le motivazioni della sentenza che a dicembre ha confermato le condanne a 9 anni di carcere per Robinho e per un amico, Ricardo Falco, per violenza sessuale di gruppo su una ragazza che all’epoca, nel 2013, aveva 23 anni. Il giocatore, che ai tempi vestiva la maglia del Milan, e i suoi “complici” hanno manifestato “particolare disprezzo” nei confronti “della vittima che è stata brutalmente umiliata“. La difesa di Robinho aveva da subito ammesso che la denuncia della ragazza fosse arrivata solo per estorcere denaro a Robinho, vista la sua ottimale condizione economica.

Robinho

Secondo le indagini, il brasiliano e i suoi 4 complici che si sono resi irreperibili, la sera del 22 gennaio 2013, avrebbero fatto bere la ragazza fino al punto da renderla incosciente e poi l’avrebbero violentata in un guardaroba di un locale notturno della movida milanese. Scontato il ricorso delle difese in Cassazione, mentre Robinho, che non venne mai arrestato per questa vicenda, in attesa di una condanna definitiva resta in Brasile.