Ritiro Dimaro: Rudi Garcia convoca anche il talento Alessandro Spavone, si sta già allenando presso la Manzoni Fitness | VIDEO

Non c'è tempo di riposare per Alessandro Spavone, talento del Napoli classe 2004 che ha ricevuto la chiamata da Rudi Garcia per il ritiro di Dimaro. Il trequartista 19enne ha concluso le vacanze e si trova in questo momento a Napoli per tenersi in allenamento in vista del ritiro di Dimaro che inizierà il prossimo 14 luglio.

Napoli: Alessandro Spavone si allena, ha scelto la Manzoni Fitness

Napoli - La prossima settimana si partirà per il ritiro e Alessandro Spavone ha ricevuto la chiamata per partire con la prima squadra. Prima però ci sarà un raduno a Castel Volturno per gli azzurri. Intanto, per arrivare pronto e sorprendere tutti, Alessandro Spavone ha scelto di tenersi in allenamento presso la Manzoni Fitness a Napoli, situata a Via Alessandro Manzoni, 116. Non è la prima volta. Infatti, già in diverse occasioni in questi anni e anche in questo periodo stesso, giocatori e giovani talenti di Napoli o che si trovano in città per le vacanze, hanno scelto di affidarsi al giovane preparatore atletico Mario Caiazzo per un lavoro di preparazione dettagliato in vista della nuova stagione. Lo stesso vale per giocatori reduci da gravi infortuni. Vale lo stesso per Alessandro Spavone che in questi giorni si sta preparando per sorprendere tutti a Dimaro. Il talento azzurro la scorsa stagione ha concluso con 43 presenze, 9 gol e 5 assist con la Primavera del Napoli.