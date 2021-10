Risultato Torino Genoa 3-2: sintesi e tabellino

Risultato Torino oggi. Risultato Torino Genoa 3-2 in Serie A. Termina la prima partita della nona giornata del campionato italiano.

Risultato Torino Genoa

Risultato Torino oggi, si conclude 3-2 la partita con tanti gol. Partita vinta dalla squadra di Juric contro quella di Ballardini che ora rischia forte.

Torino Genoa: sintesi e tabellino

Sintesi Torino Genoa e Risultato in tempo reale. Primo tempo già con tante occasioni e il Toro che si è portato avanti 2-0. Nella ripresa il 3-0 è annulato al Torino e po il Genoa torna in partita con Destro. La richiude Brekalo per il 3-1 nel finale e subito dopo Ceicedo fa il 3-2. Da lì il Genoa ha sfiorato il gol del 3-3 in diverse occasioni.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (58′ Vojvoda), Lukic, Pobega, Ansaldi (72' Aina); Linetty (58′ Praet), Brekalo; Sanabria (58′ Belotti). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Zaza, Belotti, Rodriguez, Praet, Kone, Vojvoda, Aina, Warming, Rincon. Allenatore: Juric.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione (46′ Kallon), Vasquez, Criscito, Cambiaso; Toure (46′ Galdames), Sturaro (68′ Behrami); Ekuban (61′ Caicedo), Rovella, Fares; Destro (80′ Pandev). A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Masiello, Caicedo, Melegoni, Behrami, Biraschi, Pandev, Badelj. Allenatore: Ballardini.