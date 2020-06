ULTIM'ORA - Ripresa Serie A, cambia la norma: in isolamento solo il positivo e non tutta la squadra!

Ultime notizie calcio - Arriva una svolta che fa ben sperare in vista della ripresa della Serie A. Stando a quanto riportato da "Repubblica" sarebbe arrivato il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico alla richiesta della Federcalcio di rendere obbligatoria la quarantena in caso di un nuovo caso di positività al Coronavirus per il solo calciatore contagiato e non per tutta la squadra. Con questa modifica, il resto della squadra sarà sottoposta a tamponi per appurare che non ci siano stati altri contagiati e nel frattempo continuerà ad allenarsi, permettendo in tal modo al campionato di andare avanti. Si attende ovviamente una comunicazione ufficiale ma al momento sembra davvero tutto fatto. Tirano un sospiro di sollevio tutti, dai dirigenti ai tifosi, dal momento che questa norma potrebbe davvero consentire al campionato 2019/2020 di arrivare al termine senza ulteriori stop o complicazioni.