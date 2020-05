Ripresa Serie A, domani Consiglio di Lega straordinario per decidere le date

Ultimissime notizie calcio Napoli - Come riportato dai colleghi di Sky Sport, è stato indetto per la giornata di domani un Consiglio di Lega straordinario per decidere il futuro della Serie A. Da stabilire, infatti, le date di questa ripartenza. L'idea era quella di ripartire con i recuperi della 25^ giornata, anche se nessuno pensava a una finale di Coppa Italia prima del 20 giugno. Per questo dovranno essere riconsiderate tutte le ipotesi. Nella giornata di domani, dunque, potrebbero arrivare altre notizie fondamentali per il futuro del calcio italiano.